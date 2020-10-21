В России урежут расходы на молодежную политику

Расходы на молодежную политику в России в ближайшие два года решено сократить на 12% по сравнению с законом о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Соответствующее решение содержится в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы.

В 2019 году на молодежную политики было выделено 32,9 млрд рублей, в текущем году на эти цели предполагается выделить 45 млрд рублей. Ранее правительство планировало потратить на молодежную политику 48,8 млрд рублей в 2021 году и 46,6 млрд рублей в 2020. Согласно обновленному законопроекту, поддержка будет снижена до 44,6 млрд и 39,3 млрд рублей соответственно. В 2023 году на эти цели направят еще меньше средств 37,3 млрд рублей, сообщает РБК.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что под сокращение попадут расходы на госпрограмму «Развитие культуры» (софинансирование расходов бюджетов регионов на модернизацию детских школ искусств) и федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». Отметим, что главной проблемой бюджета на следующие три года стали расходы на антикризисную программу 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.10.20

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