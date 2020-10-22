Неэффективно и непрозрачно: Счетной палате не нравится, как используются средства из «кубышки»

Счетная палата призвала правительство России пересмотреть условия размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), «кубышки» на черный день, и повысить прозрачность отчетности о размещении и использовании этих средств. По итогам мониторинга эффективности размещения и использования средств ФНБ в контрольном ведомстве пришли к выводу, что резервные средства вкладываются в малоликвидные или вообще неликвидные активы, а доступ к отчетности фонда ограничен, что не позволяет сделать объективные выводы о качестве управления средствами из него, говорится в сообщении Счетной палаты.

Как отметила СП, в 2018-2019 годах совокупный объем ФНБ увеличился более чем в два раза, а в 2020 году ликвидная часть фонда (средства на счетах в ЦБ) преодолела планку 7% ВВП. «При этом нормативных документов, регламентирующих механизм управления средствами ФНБ после достижения 7% ВВП до сих пор нет», – указало ведомство. В связи с этим Счетная палата предложила регламентировать принцип управления средствами ФНБ свыше 7% ВВП.

По словам аудитора Алексея Саватюгина, сейчас законодательство лишь разрешает правительству инвестировать эти средства в активы без конкретики. «В то же время Бюджетный кодекс четко регламентирует размещение средств ФНБ объемом до 7% ВВП, – подчеркнул он. – В частности, их можно инвестировать в ценные бумаги российских эмитентов и размещать на депозитах ВЭБ.РФ (в целях финансирования проектов, начатых до 1 января 2018 года), а также на валютных счетах в Центробанке (фунт стерлингов, евро и доллар)".

К концу прошлого года всего на счета в иностранной валюте пришлось 79% размещенных средств ФНБ. «При этом доходность размещения на счете в евро третий год подряд составила отрицательную величину», – отметил аудитор, уточнив, что доходность размещения средств на счете в долларах США выросла в 1,8 раза, а в фунтах стерлингов – в 2,4 раза.

Оставшиеся средства – 21% – приходятся на субординированные депозиты в российских кредитных организациях, привилегированные акции кредитных организаций, депозиты в ВЭБе, долговые обязательства иностранных государств, а также на ценные бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов. Однако, как указывает Счетная палата, «далеко не все эти активы отвечают главному условию инвестиций средств ФНБ – ликвидности».

В связи с этим, по мнению СП, необходимо дополнительно проработать условия размещения средств ФНБ, согласно которым их следует инвестировать в более ликвидные финансовые активы, чтобы повысить возможность оперативного возврата. «Приобретение за счет средств ФНБ облигаций ряда инфраструктурных проектов оценивается в диапазоне от низколиквидных до неликвидных», – отметил Саватюгин.

Счетная палата также отметила ограниченный доступ к отчетности ФНБ, что не позволяет сделать объективные выводы о качестве управления средствами фонда. «В этой связи контрольное ведомство предлагает правительству повысить прозрачность отчетности о размещении и использовании средств ФНБ», – подытожили в контрольном ведомстве.

ФНБ формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами, следует из Бюджетного кодекса РФ.

Согласно данным Минфина РФ, на 1 октября 2020 года объем ФНБ составил 13 трлн 733,05 млрд рублей ($172,34 млрд), что соответствует 12,1% прогнозного уровня ВВП на 2020 год.

Москва, Наталья Петрова

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