Кудрин посоветовал россиянам, как лучше сберегать накопления

Курс рубля останется около текущих уровней до конца 2021 года, заявил глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин в интервью для фильма «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия-1».

«Мое личное мнение, что мы где-то останемся вот близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 2021 года. Это неблагодарная вещь – курс рубля прогнозировать», – сказал он. По оценкам главного аудитора, при наличии небольших сбережений лучше хранить накопления в рублях, однако, если нет планов потратить их в ближайшее время, то лучше диверсифицировать их.

«Если у вас небольшие сбережения, то в целом можно оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам. Если вы можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше чем на год – полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», – отметил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.10.20

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