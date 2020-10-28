Счетная Палата впервые предоставила свой макропрогноз до 2023 года

Счетная Палата (СП) представила свой первый макропрогноз на 2020-2023 годы. Планируется, что ведомство будет корректировать его один-два раза в год. Прогноз СП отличается от аналогичного документа правительства открытым декларированием ожиданий по ключевой ставке Банка России, которая сегодня составляет 4,25%.

Базовый сценарий прогноза предусматривает сохранение ключевой ставки ЦБ на этом уровне до конца текущего года. На конец 2021 года в базовый сценарий заложена ключевая ставка в размере 4%. В СП считают, что она сохранится неизменной до конца 2023 года.

«В отношении политики Центрального банка РФ мы предполагаем сохранение режима инфляционного таргетирования и плавающего обменного курса рубля, а также действие бюджетного правила в части, определяющей операции на валютном рынке в интересах Минфина России по покупке валюты для пополнения Фонда национального благосостояния, поскольку цены на нефть на всем рассматриваемом периоде остаются выше базовой цены», – говорится в прогнозе СП. По оценкам аудиторов, денежно-кредитная политика останется мягкой.

В консервативном сценарии в возглавляемом Алексеем Кудриным ведомстве предполагают, что «что более высокий уровень неопределенности относительно сроков завершения пандемии и темпов восстановления мировой экономики будут негативно отражаться на валютах стран с формирующимися рынками, в том числе России». «В 2021 году вероятно краткосрочное превышение инфляцией уровня таргета, что потребует незначительного ужесточения денежной политики Банка России и повышения ключевой ставки в 2021 году до 4,5-5%», – указано в прогнозе.

В базовом варианте прогноза Счетная палата ожидает укрепление среднегодового курса рубля до 68,7 рубля за доллар в 2021 году, 68,4 рубля за доллар в 2022-2023 годах. Инфляция в базовом сценарии СП закладывается в 2021 году на уровне 3,5% и 3,0% – в 2022-2023 годах.

Среднегодовой курс доллара в консервативном сценарии СП заложен на уровне в 72 рубля за доллар в 2021-2023 годах, инфляция в этом варианте прогнозируется 4,3% в 2021 году и 4,0% – в 2022-2023 годах.

Москва, Иван Гридин

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