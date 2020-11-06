Экономисты предложили увеличить налоги для богатых граждан

Экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) выступили с предложением повысить налоги на неинвестируемые личные доходы для богатых россиян. Об этом говорится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Речь идёт о ставке налога 20-24% для доходов физлиц свыше 12 млн и 24 млн рублей в год и о возвращении к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль (сейчас 20%) в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета», – приводит выдержку из документа РБК.

Экономисты указывают, что данная инициатива не приведёт к значительной эмиграции налогоплательщиков. В пояснили, что уровень контроля налоговых органов и внешнеэкономическая ситуация «существенно ограничивают возможности бегства национального капитала» или его вывода за рубеж.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.11.20

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