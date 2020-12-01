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Вторник, 1 декабря 2020, 13:46 мск

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Россияне сочли покупку жилья лучшим способом вложения

Половина россиян при наличии крупной суммы денег предпочитают покупать жилье. Такие данные содержатся в исследовании «Дом.РФ» и ВЦИОМ, передает РБК. 30% участников опроса готовы рассмотреть приобретение жилой недвижимости как основной вид вложения средств. Только 20% респондентов не стали бы вкладывать деньги в недвижимость. Из их числа 54% объяснили свою позицию тем, что у них отсутствует интерес к рынку жилья, и только 8% заявили о высоких рисках при покупке недвижимости.

Социологи интересовались у респондентов, как бы они поступили, окажись у них на руках крупная сумма денег. Выяснилось, что 50% купили бы жилье, еще 17% – приобрели бы земельный участок. В золото готовы вложиться 13% респондентов, акции и облигации – 11%, столько же респондентов – в валюту. Каждый десятый участник опроса был готов на приобретение автомобиля, и только 7% положили бы деньги на счет в банке, еще 3% – инвестировали бы в драгоценные камни.

Также стоит отметить, что в случае приобретения жилья 67% участников опроса хотели бы сами в нем поселиться, 28% сдавали бы его в аренду и лишь 2% планируют его перепродать, через какое-то время.

Опрос проводился ВЦИОМ совместно с «Дом.РФ» в октябре 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из всех регионов России.

Москва, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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