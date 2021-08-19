Мошенники в России грозят старикам снижением пенсии

В России зафиксированы случаи мошенничества, когда аферисты вымогают деньги у пожилых людей, угрожая уменьшением размера пенсии. Об обманах пенсионеров стало известно ЦБ, крупнейшим банкам и экспертам.

Размер пенсии действительно может быть сокращен, например, при переезде в другой город. В этом случае меняется региональный коэффициент, который учитывается при формировании пенсионных выплат, пишут «Известия».

«Также, если ранее пенсионер имел доплату к пенсии за нахождение на его обеспечении иждивенца, то при сепарации такого лица доплата пропадет. То же касается и инвалидов, которые имели доплату вследствие состояния здоровья, а затем, пройдя полный курс лечения, избавились от инвалидности», ― рассказал доктор юридических наук, экс-глава ПФР по Республике Татарстан Марсель Имамов.

Третья причина сокращения пенсионных выплат – неоплаченный штраф. В таких случаях сотрудники Федеральной службы судебных приставов могут списать задолженность из пенсии, пока долг не будет полностью ликвидирован.

В августе пенсионеров начали обманывать по новой схеме: им стали звонить мошенники от имени Пенсионного фонда России с предупреждением о сокращении пенсии в том случае, если человек не погасит некую задолженность по специальному счету. Кроме того, проект ОНФ «Мошеловка» зафиксировал несколько десятков похожих обращений россиян ― о попытках мошеннических атак под предлогом снижения размеров социальных пособий.

В целом пенсионеры – наиболее уязвимая к схемам социальной инженерии категория, говорят эксперты. По данным Банка России, треть жертв социальной инженерии составляют люди старше 60 лет. При этом многие из них обладают определенными накоплениями, а исторически доверие к сотрудникам ПФР выше, чем к работникам банка.

Гораздо чаще для влияния на жертв злоумышленники пользуются распространением рекламы о перерасчете пенсии в сторону увеличения. Но сейчас в условиях экономического кризиса мошенники спекулируют уже не на простой человеческой жадности, а на страхе потерять последнее.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.08.21

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