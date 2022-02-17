Эскалация в Донбассе ударила по рублю и рынку акций России

Рубль и российский рынок акций снижаются на торгах в четверг, причем падение усилилось ближе к полудню на фоне сообщений об обострении ситуации в Донбассе. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сегодня утром заявили о существенной эскалации обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, обвинив вооруженные силы Украины в нарушении режима прекращения огня. Со стороны украинских силовиков звучат обвинения в адрес властей неподконтрольных территорий Донбасса в нарушении перемирия. По данным источника Reuters, ОБСЕ фиксирует многочисленные инциденты с обстрелами вдоль линии соприкосновения.

На новостях об обострении ситуации в Донбассе курс евро поднимался выше 87 рублей, индекс Мосбиржи падал на 3%, индекс РТС – на 3,95%, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 13.10 мск индекс Мосбиржи снижался на 2,08% – до 3570,73 пункта, индекс РТС – на 2,98% (до 1479,03 пункта). В лидерах падения среди «голубых фишек» находятся «Яндекс» (-4,07%),Сбербанк (-4,04%), «Тинькофф» (-4,78%), «Система» (-4,64%).

Курс евро в ходе торгов подскакивал до 87,1 рубля, а курс доллара приближался к 76,4 рубля. По состоянию на 12.59 единая европейская валюта торговалась на отметке 86,26 рубля, поднявшись на 56 копеек, «американец» повышался на 70 копеек – до 75,95 рубля.

Официальный курс евро, установленный Банком России с 18 февраля, составляет 86,1308 рубля – это на 82,48 коп. больше предыдущего показателя, курс доллара – 75,7527 рубля (+73,86 коп.)

Представители ЛДНР в четверг сообщают об обстрелах территории народных республик со стороны украинских силовиков. По их заявлениям, огонь велся в том числе из минометов, которые запрещены Минскими соглашениями. Силы ДНР и ЛНР были вынуждены открыть ответный огонь для защиты гражданского населения.

В пресс-центре штаба операции объединенных сил ВСУ в Донбассе сообщили, что зафиксирован обстрел позиций украинских военных со стороны ДНР и ЛНР. По его данным, зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, в двух инцидентах применялось запрещенное Минским соглашением вооружение.

Между тем специальная мониторинговая миссия ОБСЕ пока не фиксируют роста напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. На официальном сайте миссии говорится, что за сутки в Донецкой области зарегистрировано 24 нарушения режима прекращения огня, в том числе пять взрывов. В ЛНР зафиксировано 129 обстрелов, включая 71 взрыв. В то же время дипломатический источник Reuters сообщил, что многолетняя наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала многочисленные случаи обстрелов на линии соприкосновения в ранние часы четверга.

В Кремле в свою очередь заявили о растущем напряжении на линии соприкосновения в Донбассе. По словам пресс-секретаря президена РФ Дмитрия Пескова, провокации украинских силовиков усилились в последние сутки: «Это очень опасная ситуация». А все те, кто обвиняет Москву в подготовке «вторжения» на Украину, предпочитают игнорировать агрессивные действия Киева, констатировал он.

Москва, Наталья Петрова

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