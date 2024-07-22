Малоимущим россиянам разрешили открывать социальные вклады

Президент России Владимир Путин подписал закон о разрешении россиянам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады через «Госуслуги».

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что «открыть такие продукты смогут граждане, получающие социальную поддержку. Сделать это можно будет в электронной форме через портал «Госуслуги». Вклады и счета будут открываться сроком на один год и продлеваться, если статус вкладчика не изменится. Получатель соцподдержки от государства может иметь только один такой продукт – следить за соблюдением этого ограничения банки будут с помощью Реестра социальных банковских счетов и вклад».

«На социальный вклад или счет можно будет внести не более 50 тыс. рублей. Размещение денежных средств в иностранной валюте при этом не допускается», – говорится в законе, подписанном Путиным.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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