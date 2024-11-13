Независимость ключевой ставки: Банк России считает опасным согласовывать решения с правительством РФ

Банк России считает нецелесообразным предоставить полномочия правительству РФ по корректировке денежно-кредитной политики, как предложил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В Центробанке заявили, что такое решение повлечет негативные последствия и не позволит поддерживать «ценовую стабильность».

«Это значительно увеличит опасения относительно сбалансированности денежно-кредитной политики с экономическими условиями и усилит инфляционные и девальвационные ожидания. Реализация подобных новаций в условиях уже высокой инфляции вдвойне опасна», – подчеркнули в ЦБ в комментарии РБК.

«Предложение же РСПП в части наделения правительства полномочиями по корректировке планируемых параметров денежно-кредитной политики может поставить под сомнение способность Банка России в будущем своевременно принимать самостоятельные решения, необходимые для сдерживания инфляции», – указали регулятор.

В Банке России также напомнили, что активно взаимодействую с правительством при подготовке Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики и вносит необходимые корректировки.

Как считает регулятор, без независимой денежно-кредитной политики Банка России невозможно решать главную задачу – поддерживать ценовую стабильность, «в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста».

Накануне в Госдуме заявили, что с момента повышения Центробанком ключевой ставки ценовая стабильность не наблюдается: инфляция выросла почти вдвое.

Дискуссия о целесообразности жесткой денежно-кредитной политики возобновилась перед октябрьским заседанием совета директоров Банка России, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки до 21% годовых. Ранее негативный эффект высокой ключевой ставки констатировал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, назвав это путем к банкротству. Сейчас, по его словам, серьезные трудности испытывает оборонная промышленность и «АвтоВАЗ».

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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