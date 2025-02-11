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Вторник, 11 февраля 2025, 16:30 мск

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Госдума окончательно утвердила закон о «периоде охлаждения» при выдаче кредита

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект о введении «периода охлаждения» по потребительским кредитам для противодействия мошенническим схемам. Документ был поддержан депутатами единогласно.

Законопроект предусматривает «период охлаждения» между оформлением и получением потребительского кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции. Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей период запрета на транзакции составит четыре часа, для сумм от 200 тысяч рублей – 48 часов.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, «предлагаемый механизм позволит избежать ситуаций, когда люди под влиянием мошенников, из-за их угроз, берут кредиты, а потом переводят эти деньги преступникам». Более того, указывал он, нередко похищенные средства уходят на Украину на содержание ВСУ. «Период охлаждения позволит человеку проанализировать происходящее и осознать, что его пытаются обмануть», – пояснил Володин.

Также законопроектом вводится ряд обязанностей для кредитных и микрофинансовых организаций по осуществлению дополнительных проверочных мероприятий на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций.

Кроме того, устанавливается запрет на взыскание с заемщика выплат по кредитному договору, если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, и впоследствии было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств. Эта поправка была предложена ко второму чтению законопроекта.

В соответствии с другой поправкой при оформлении потребительского кредита потребуется ИНН для дополнительного подтверждения личности.

Из-под «периода охлаждения» выведены кредиты, с которыми сложно провернуть мошенничество. Речь идет о кредитах с залогом, поручительством, созаемщиками, а также о займах для рефинансирования прежних долгов, кредитах на покупку товаров при условии, что такой заем оформляется не онлайн.

Основные положения закона вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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