Россиян предупредили о вспышке лихорадки Денге в Мьянме Заболели почти 1,5 тысячи человек

В Мьянме зафиксирована крупнейшая за последние семь лет вспышка лихорадки Денге. Инфицированы оказались почти 1,5 тыс. человек. Болезнь унесла жизни восьми человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на данные Минздрава страны.

«Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что по данным министерства здравоохранения Мьянмы, с января 2017 года в стране зарегистрировано 1477 случаев заболеваний лихорадкой Денге, из которых восемь закончились летальным исходом. Текущая вспышка является самой крупной с 2010 года», – говорится в сообщении.

Власти страны держат ситуацию на контроле и предпринимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки.

В связи с опасностью заражения лихорадкой Роспотребнадзор просит россиян обратить внимание на данную ситуацию при планировании поездок в Мьянму.

Москва, Иван Гридин

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