В России хотят ввести обязательное тестирование на наркотики и алкоголь на работе

Министерство здравоохранения РФ продвигает идею введения обязательного теста на наркотики и алкоголь на работе. Подобная практика давно применяется в западных странах и в России была апробирована на нескольких предприятиях. Однако массовое тестирование поможет стране сэкономить до 5% ВВП. Об этом рассказал главный нарколог Минздрава Евгений Брюн в интервью «Известиям».

По словам эксперта, тестирование на психотропные вещества проводилось среди рабочих на Новолипецком металлургическом заводе, еще на некоторых предприятиях, но пока подобные проверки не стали массовыми.

«Моя идея заключалась в том, чтобы в коллективные договоры на предприятиях были включены пункты по профилактике пьянства и алкоголизма. Каждый сотрудник обязуется не употреблять алкоголь или табак на рабочем месте, проходить обследования по требованию администрации, может быть, согласованные с профсоюзами. Третий пункт – сотрудника не увольняют, если он лечится от зависимости и выздоравливает. Какая-то социальная защита обязательно должна быть», – отметил нарколог.

Брюн уточнил, что тестирование стоит вводить в первую очередь на опасных производствах. «Там, где работает мужское население, пораженность потреблением психоактивных веществ достаточно высока», – пояснил нарколог.

Что касается экономической стороны дела, то на первом этапе введение повсеместного тестирования потребует много вложений. «Международная организация труда и ВОЗ пропагандируют такие программы. На Западе считается, что один доллар, вложенный в профилактику пьянства и алкоголизма на предприятии, приносит три доллара прибыли. Так ли это будет в России, не знаю. Но знаю, что страна теряет до 5% ВВП из-за алкоголя и наркотиков», – подчеркнул Брюн.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.02.18

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