Путин указал на проблемы здравоохранения: оптимизация оставила людей без медпомощи

Оптимизация сети лечебных учреждений в России оставила жителей небольших населенных пунктов практически без медицинской помощи. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Глава государства пообещал увеличить финансирование системы здравоохранения вдвое.

В ходе выступления Путин отметил, что оптимизация медицинских учреждений делалась для того, что выстроить эффективную систему здравоохранения. Однако в ряде случаев административными преобразованиями явно увлеклись и закрыли лечебные заведения на селе. «Альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Совет один: «Поезжайте в город – там лечитесь!» Это абсолютно недопустимо», – подчеркнул президент.

В течение последующих трех лет в населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек будут созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, заявил Путин. Для более мелких поселений будут организованы мобильные медицинские комплексы.

Общие расходы на здравоохранение в абсолютном выражении в ближайшие пять лет, по словам главы государства, должны увеличиться вдвое. «В 2019-2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем более 4% ВВП. Но стремиться нужно, безусловно, к 5%», – отметил Путин.

Упомянул российский лидер и профилактику заболеваний. «В 90-е годы такая работа практически не велась. Мы начали ее восстанавливать. Нужно обеспечить всем гражданам реальную возможность не менее одного раза в год пройти качественный профилактический осмотр. Это в том числе важно для воспитания ответственного отношения к собственному здоровью», – сказал президент.

Путин предложил создать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Для решения этой задачи привлечь «науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему, от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения».

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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