В Совфеде хотят запретить любую рекламу детских молочных смесей

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить рекламу смесей для искусственного вскармливаниям детей. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. «Реклама продуктов детского питания не должна представлять их в качестве полноценных заменителей женского молока и содержать утверждение о преимуществах искусственного вскармливания детей», – говорится в проекте закона.

Также отмечается, что реклама таких товаров должна содержать сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультации со специалистами.

«Запрещается реклама детских молочных смесей (заменителей женского молока), предназначенных для вскармливания детей в возрасте от 0 до 12 месяцев жизни, включая продвижение продукции в местах продаж, в том числе с помощью использования специальной выкладки товара, купонов на скидку, бонусных товаров, распродаж, продаж по сниженным ценам, продаж ниже себестоимости и в виде нагрузки при покупке иных товаров, а также путем раздачи образцов или иных средств продвижения товаров», – следует из документа.

По мнению авторов проекта, немаловажным фактором, побуждающим матерей отказываться от грудного вскармливания в пользу искусственного, является реклама заменителей грудного молока и сопутствующие ей маркетинговые активности. Сенаторы полагают, что предлагаемые ими запреты смогут оградить потребителей от недобросовестных маркетинговых практик и сократят вероятность принятия необоснованных решений об отказе от грудного вскармливания и раннего ведения продуктов прикорма.

Сентаоры также указали, что предложенная инициатива нашла поддержку Медицинского сообщества, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Общественной палаты, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Отмечается, что предлагаемые ограничения не будут распространяться на медицинские выставки, семинары, конференции или подобные мероприятия.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.04.19

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