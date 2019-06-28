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Пятница, 28 июня 2019, 15:58 мск

Новости Здоровье

Российским больницам запретили покупать импортные бинты и подгузники

Правительство РФ дополнило список медицинских изделий, которые не рекомендуется закупать у иностранных производителей. Документ размещен на официальном сайте камбина.

В обновленный перечень добавили 14 позиций. Предыдущая версия документа действовала с 5 февраля 2015 года.

В список попали марля, бинты стерильные и нестерильные, медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты и тампоны, противопролежневые матрацы, подгузники и пеленки, кроме размеров XS.

Также перечень дополнили аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппаратами ингаляционного наркоза, эндопротезами суставов конечностей, костылями, креслами-стульями с санитарным оснащением, ортопедической детской обувью и экзопротезами грудных (молочных) желез на основе силиконового геля.

В документе отмечается, что «аналоги каждого из этих медицинских изделий производятся в достаточном объеме не менее чем двумя российскими компаниями».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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