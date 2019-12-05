Медведев назвал российские поликлиники замызганными сараями

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что состояние первичного звена здравоохранения в России в настоящее время удручающее. Здания поликлиник нуждаются в ремонте. В ближайшие пять лет на модернизацию этой сферы выделят 550 млрд рублей.

«Мы как-то делились эмоциональными впечатлениями с Владимиром Владимировичем Путиным на эту тему. Так получилось, что он разговаривал с людьми в небольшом населенном пункте, и я (в разных, естественно). И, конечно, общее состояние этой первичной сети в целом ряде регионов удручающее», – заявил Медведев во время интервью российским телеканалам.

По его словам, было решено дополнить медицинский проект улучшением первичной помощи. Регионы нуждаются в новых больницах и поликлиниках, отметил глава кабмина. Во многих зданиях надо проводить капитальный ремонт, так как практически все они грязные и замызганные. «Необходимо строить новые поликлиники – в сараях невозможно лечить людей», – заключил Медведев.

Премьер добавил, что в ближайшие пять лет на модернизацию первичного звена здравоохранения уйдет около 550 млрд рублей.

Кроме того, глава правительства коснулся темы импортозамещения в сфере производства лекарств. Он заверил, что этот процесс не направлен на отсечение иностранных препаратов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.19

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