Ученые назвали продукт для качественной профилактики инсультов и инфарктов

Регулярное употребление в пищу перца чили помогает снизить риск смерти от сердечнососудистых и цереброваскулярных (инсульт) заболеваний. Такие выводы по итогам исследования сделали ученые Средиземноморского института неврологии Neuromed в Италии, сообщает EurekAlert!.

В исследовании принимали участие 23 тыс. человек. Ученые смогли выяснить, что смертность от сердечного приступа среди тех, кто ел острый перец не реже раза в неделю, на 40% ниже, а от заболеваний сосудов головного мозга – на 50%.

Исследователи отмечают, что чили защищает организм всех людей вне зависимости от рациона их питания и равно хорошо, как тех, кто питается «правильно» и тех, кто любит «вредную» еду.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 17.12.19

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