Онищенко рассказал о мутации смертельного коронавируса

Коронавирус, получивший широкое распространение в Китае, появился уже давно, считает депутат Госдумы, экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Бывший главный санитарный врач отметил, что вспышка вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV пневмонии обусловлена мутацией вируса, благодаря которой он стал легко передаваться от человека к человеку.

«Сейчас он преодолел видовой барьер. Поначалу думали, что это морепродукты, однако эта версия ненадежна. Речь идет о пневмонии, значит, речь идет о воздушном пути передачи», –приводит слова Геннадия Онищенко РЕН ТВ. Власти Китая констатировали, что вирус мутирует, из-за чего возник высокий риск быстрого его распространения.

Как писал «Новый День», по данным на утро 23 января, число инфицированных коронавирусом нового типа в КНР превысило 570 человек. В критическом состоянии находятся 95 заболевших. По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения народной республики, в тесном контакте с больными находились более 5,8 тысячи человек, все они помещены на карантин. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Китае уже скончались 17 человек.

Больше всего людей заразилось в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань. Транспортное сообщение с этим городом было остановлено с 10:00 местного времени (05:00 мск) 23 января, сообщили местные власти. Аэропорт был закрыт для вылетов, остановлено железнодорожное сообщение. Городской общественный транспорт также перестал курсировать.

Заражение коронавирусом нового типа подтверждено в Таиланде, Южной Корее, США и Японии. Случаи с подозрением на заболевание «китайской» пневмонией зарегистрированы в Сингапуре, Гонконге, Филиппинах, Австралии и в России. Правительство КНР заявляет, что борьба с распространением пневмонии находится на «максимально критическом этапе». Специалисты утверждают, что вирус с инкубационным периодом в две недели распространяется прежде всего воздушно-капельным путем.

«Китайская сторона готова и дальше углублять международное взаимодействие, чтобы вместе с международным сообществом реагировать на эпидемию пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, а также общими усилиями защищать безопасность в области здравоохранения как в регионе, так и во всем мире», – цитирует «Синьхуа» официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.01.20

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