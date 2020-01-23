Медики исключили коронавирус у госпитализированных в Петербурге мужчин

Госпитализированным в Санкт-Петербурге мужчинам медики поставили диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» (ОРВИ), сняв тем самым подозрения на заражение смертельно опасным коронавирусом, который получил широкое распространение в Китае. Сейчас состояние больных оценивается как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Диагноз «коронавирус» у заболевших исключен, в настоящее время их продолжают лечить в городской инфекционной больнице, уточняет «Интерфакс».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что 22 января из КНР прибыли два человека, которые пожаловались на плохое самочувствие и признаки респираторной инфекции, в том числе повышение температуры тела. Медики приняли решение госпитализировать больных для углублённого обследования и оказания необходимой помощи.

Вспышка пневмонии началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. На сегодняшний день заражение смертельно опасным вирусом подтверждено у 617 человек. В критическом состоянии находятся не менее 95 человек. Болезнь уже унесла 17 жизней.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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