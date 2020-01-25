В Иркутске госпитализировали китайца с подозрением на коронавирус

В Иркутске из-за подозрения на заражение коронавирусом был госпитализирован гражданин Китая. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что заболевший проходит курс противовирусной терапии, благодаря которому он пошел на поправку.

Иностранец прибыл в Иркутск из Пекина 24 января. У него были выявлены симптомы вирусной инфекции, в связи с чем его госпитализировали. Контактировавшие с ним люди находятся под наблюдением медиков. Заболевшему гражданину соседнего государства поставили предварительный диагноз «нетипированный вирус гриппа А». Чтобы исключить подозрения на заражение смертельно опасным новым видом коронавируса было решено направить анализы больного в Новосибирск. Результаты будут известны сегодня, 25 января.

По данным на утро 25 января в Китае подтверждено 1330 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, сообщает портал «Ванъи». Вирус унес жизни 41 человека. Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах Китая, кроме Тибетского автономного района. В связи с распространением заболевания в некоторых городах КНР объявлен высший уровень реагирования.

24 января появилась информация, что во Франции подтверждены два случая заболевания новым типом коронавируса, напоминает ТАСС. Власти Китая предупредили мировое сообщество о высоком риске быстрого распространения заболевания, однако Всемирная организация здравоохранения не стала принимать экстренных мер. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале.

«Симптомы заражения коронавирусом схожи с ОРВИ. К ним относится кашель, насморк, повышение температуры тела, заложенность носа. Первые 3-4 дня болезнь протекает как ОРВИ, далее возникает отёк лёгких и развивается дыхательная недостаточность», – пояснил главный врач Иркутской ОИКБ Владимир Хабудаев.

Здоровье. Другие новости 25.01.20

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