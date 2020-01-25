В Иркутске госпитализировали пятерых студентов из Китая с подозрением на коронавирус

В Иркутске госпитализировали в областную инфекционную клиническую больницу пятерых граждан Китая из-за подозрения на заражение смертельно опасным коронавирусом. Они проживали в общежитии № 3 Байкальского государственного университета (БГУ), в связи с чем оно было закрыто на карантин, сообщает ТАСС.

Медики поставили уроженцам КНР предварительный диагноз «грипп типа А». Чтобы исключить подозрения на заражение коронавирусом нового типа, у них взяли анализы, рассказал главврач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев. Результаты будут готовы вечером 25 января.

Известно, что заболевшие являются студентами БГУ. Ректор университета обратился с просьбой взять на контроль ситуацию к Владимиру Хабудаеву после того как студенты перестали посещать лекции. «Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад. На каникулы они уезжали домой и укладывались в инкубационный период для коронавирусной инфекции», – констатировал медик.

Как писал «Новый День», ранее в Иркутске из-за подозрения на заражение коронавирусом был госпитализирован гражданин Китая. Заболевший проходит курс противовирусной терапии, благодаря которому он пошел на поправку.

Иностранец прибыл в Иркутск из Пекина 24 января. У него были выявлены симптомы вирусной инфекции, в связи с чем его госпитализировали. Контактировавшие с ним люди находятся под наблюдением медиков. Заболевшему гражданину соседнего государства поставили предварительный диагноз «нетипированный вирус гриппа А». Чтобы исключить подозрения на заражение смертельно опасным новым видом коронавируса было решено направить анализы больного в Новосибирск. Результаты будут известны сегодня, 25 января.

По данным на утро 25 января в Китае подтверждено 1330 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, сообщает портал «Ванъи». Вирус унес жизни 41 человека. Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах Китая, кроме Тибетского автономного района. В связи с распространением заболевания в некоторых городах КНР объявлен высший уровень реагирования.

Власти Китая предупредили мировое сообщество о высоком риске быстрого распространения заболевания, однако Всемирная организация здравоохранения не стала принимать экстренных мер. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 25.01.20

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