Медики рассказали о нетипичных симптомах нового коронавируса

У человека заразившегося новым видом смертельно опасного коронавируса зачастую проявляются симптомы обычной простуды или ОРВИ, но есть и нетипичные. Так, китайские медики заявляют, что в ряде случаев температура тела остается нормальной – 36,6 градуса, – но появляются тошнота и диарея.

Уханьские медики констатируют, что высокая температура появляется уже на последней стадии болезни, а первыми признаками как раз являются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и головная боль. Первые сигналы болезни могут быть нетипичными, пишет «Синьхуа». Помимо этого в редких случаях люди жаловались на чувство стеснения в груди и учащенное сердцебиение. Ученые также констатировали, что у отдельных больных и вовсе не повышалась температура, а о носительстве коронавируса свидетельство результаты анализа.

На данный момент известно о 1975 подтвержденных случаях заражения и 56 летальных исходах. Китайским врачам удалось вылечить единственную пациентку. Сейчас случаи заражения зафиксированы в Южной Кореи, Японии, Таиланда, Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, США, Франции и Австралии. Провинция, административным центром которой является 11-миллионный город Ухань закрыта на карантин. Туроператор объявил об эвакуации россиян с популярного курорта Хайнань.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 26.01.20

Россиянка рассказала, как живет Ухань в условиях эпидемии. / Российский туроператор объявил эвакуацию с курорта Хайнань из-за вируса. / От нового коронавируса умерло уже более 50 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»