Глава РАН допустил глобальную эпидемию коронавируса

С учетом сегодняшних темпов распространения нового коронавируса, заболевание может получить глобальный масштаб уже к марту, заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Заболевание довольно опасно, число заболевших растет в геометрической прогрессии. Тот коэффициент геометрической прогрессии, который фиксируется за счет Китая, если он будет еще в течение месяца, то заболевание может перерасти в глобальную эпидемию», – сказал Сергеев, выступая в Кемерове.

Чтобы остановить распространение коронавируса, считает глава РАН, необходимо активное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным коронавирусом 2019-nCoV началась в декабре прошлого года в китайском городе 11-миллионным населением в декабре прошлого года.

На данный момент подтверждено 2794 случая заражения этим вирусом. 80 человек скончались. Под подозрением на наличие опасного заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. За пределами материковой части КНР заболевание зарегистрировано в Гонконге (8), Таиланде (8), Макао (6), США (5), Австралии (4), Японии (4), Малайзии (4), Сингапуре (4), Тайване (4), Франции (3), Южной Корее (3), Вьетнаме (2), Канаде (1) и Непале (1).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за распространения коронавируса, но решение об объявлении глобальной угрозы принято не было.

Как писал «Новый День», сегодня стало известно, что специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступили к разработке вакцины от нового смертельно опасного коронавируса. Прототипы должны пройти испытания в конце первого полугодия, пишет официальное издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири» со ссылкой на директора ГНЦ «Вектор» Рината Максютина.

«Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», – рассказал ученый. Он также добавил, что научном центре уже создано два диагностических набора для определения нового коронавируса. Они были направлены в регионы.

Новосибирск, Иван Гридин

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