Россия обсуждает с КНР эвакуацию россиян из провинции Хубэй – Китай пока отказывается выпускать иностранцев

Посольство России в КНР обсуждает с китайскими властями возможность эвакуации россиян из провинции Хубэй, на которую приходится эпицентр вспышки нового типа коронавируса. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии на ее официальном сайте. Сроки решения этого вопроса пока не определены, отметил в посольстве РФ. Сейчас на территории провинции остаются 140 граждан РФ. Выезд из провинции ограничен из-за введенного карантина.

«Пока китайская сторона исходит из предпочтительности сохранения текущего режима пребывания», – отметили в посольстве РФ, добавив, что местные власти готовы обеспечить «максимальную адресную поддержку иностранцам, находящимся в данный момент на территории провинции». В частности, власти на местах гарантируют стабильное снабжение жителей городов провинции Хубэйпродовольствием, предметами первой необходимости и другими бытовыми товарами. Иностранцам рекомендовано оставаться в местах пребывания и неукоснительно соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания.

В диппредставительстве РФ призвали россиян сохранять споскойствие и «с пониманием отнестись к сложившейся ситуации». Посольство пообещало оповещать соотечественников «при появлении новой значимой информации о сложившейся ситуации».

Ранее власти ФРГ, Франции, США и еще ряда стран сообщали о проработке с Китаем вопроса эвакуации своих граждан из провинции Хубэй.

Тем временем, из китайского Хэйхэ в Россию по временному коридору, организованному на закрытой до 1 февраля границе, вернулись 213 человек, из них 194 россиянина, 17 китайцев и двое эфиопов. Об этом сообщает правительство Амурской области. Все прибывшие из Китая прошли на пункте пропуска «Благовещенск – Хэйхэ» двойной контроль с помощью тепловизов, людей с повышенной температурой не обнаружено.

Пункт пропуска «Благовещенск – Хэйхэ», фото: правительство Амурской области

В данный момент на пункте пропуска в Хэйхэ находится около 30 российских туристов, все они до конца дня смогут вернуться домой, указывается в сообщении. Отмечается, что временный коридор для возвращения в Россию был организован по многочисленным просьбам россиян, вынужденно оставшихся в Китае, и в связи с необходимостью срочной госпитализиции одной из российских туристок – у женщины подозрение на аппендицит. Больная уже доставлена на обследование в больницу Благовещенска.

В минувшие выходные китайская сторона приняла решение продлить перерыв в работе своего пункта пропуска до 1 февраля в связи с новогодними праздниками. В Хэйхэ оказалось несколько десятков россиян, которые планировали вернуться на родину.

Согласно последним официальным данным властей КНР, на утро вторника число подтвержденных случаев заражения коронавирусом, вызывающим атипичную пневмонию, достигло 4515, скончались 106 человек, в критическом состоянии находятся 976 пациентов. Заражение вирусом подозревают у почти 7 тыс. человек.

Китайский коронавирус продолжает распространятся по миру. Первый случай инфицицирования подтвержден в Германии – заразу подхватил житель Баварии. Ранее коронавирус был выявлен в как минумум десятке стран – США, Франции, Японии, Таиланде, Южной Корее, Камбодже, Вьетнаме и до. В России к настоящему времени случаев заболевания пока не зарегистрировано, заявляют в Роспотребнадзоре и Минздраве.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне признала, что опасность коронавируса значительно выше, чем предполагалось ранее. Специалисты ВОЗ изменили оценку риска его распространения с «умеренного» на «повышенный».

Пекин, Благовешенск, служба информации РИА «Новый День»

Пекин, Благовешенск. Другие новости 28.01.20

Число жертв коронавируса нового типа выросло до 107 человек. / Новый китайский коронавирус убил 82 человека. / Ученые выяснили новые факты о вреде соевого масла. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»