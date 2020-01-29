В Минздраве рассказали о степени риска и сроках завоза коронавируса в Россию

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким». Такой вывод содержится в докладе замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова. По его словам, смертельно опасное заболевание может попасть в Россию уже в феврале, сообщает «Фармвестник».

Одним из главных факторов высокого риска завоза Чуланов назвал способность коронавируса передаваться воздушно-капельным путем, регистрация случаев заражения в приграничных с Россией провинциях Китая, геометрический прирост числа заболевших, а также массовое празднование китайского Нового года.

Специалисты отмечают, что инкубационный период нового коронавируса составляет от 2 до 14 дней, и его носитель уже может заразить других людей. Новый год по китайскому календарю пришелся на 25 января, а его празднование могло существенно усугубить эпидемиологическую обстановку, в частности из-за массовых мероприятий и большой миграции населения ради встречи с родными и близкими. «В таких условиях распространение вируса может иметь взрывной характер», – подчеркнул Чуланов.

На сегодняшний день китайским коронавирусом заразились 6057 человек, 5970 из них – на материковой части КНР, 132 человека скончались, вылечиться смогли лишь 110 человек. Роспотребнадзор отчитался, что на 28 января в России заразившихся коронавирусом не обнаружено. Однако по два человека с подозрением на заражение коронавирусом были госпитализированы в Воронеже и Уфе. В обоих случаях заболевшие с признаками вирусной инфекции вернулись из поездки в Китай.

В Приморье медики обследовали 24 человека с признаками инфекций. Коронавирус ни у кого из них не подтвердился, сообщили региональном управлении Роспотребнадзора.

В городе Ухань (провинция Хубэй), с которого началась вспышка опасной инфекции, находятся 120 россиян, еще 57 граждан – в других населенных пунктах этой провинции. Заболевших среди россиян пока не выявлено, сообщили в посольстве России в Пекине.

Российские туроператоры временно прекратили прием новых организованных групп из Китая, а также прекратили продажи туров в КНР и планируют в кратчайшие сроки вывезти всех российских туристов из Поднебесной. Роструд рекомендовал работодателям не отправлять сотрудников в командировку в Китай.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.01.20

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