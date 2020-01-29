Всех прилетающих из Китая россиян начали обследовать на коронавирус

Роспотребнадзор с 28 января начал обследовать в аэропортах всех российских туристов, возвращающихся из Китая, на новый коронавирус, распространяющийся в КНР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Данная мера, как отмечается, «встретила полное понимание и содействие российских граждан».

За период мониторинга выявлено 139 человек с признаками острых респираторных вирусных инфекций, указали в ведомстве. Ни один из них не оказался заражен коронавирусом. У больных были обнаружены другие респираторные инфекции.

В Роспотребнадзоре добавили, что во всех пунктах пропуска через госграницу России проводится усиленный двойной контроль всех граждан, прибывающих из КНР и других неблагополучных территорий, с использованием тепловизоров.

Все, у кого в ходе осмотра или в течение 14 дней после прибытия из Китая выявляются симптомы острых респираторных инфекций, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новый коронавирус, указали в ведомстве.

Добавим, что сегодня глава правительства Михаил Мишустин создал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Его возглавила «социальный» вице-премьер Татьяна Голикова, ее заместителем назначена глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По последним данным, в Китае новым типом коронавируса заразились около 6 тыс. человек, 132 человека скончались. Случаи заражения зарегистрированы более чем в десяти странах. Сегодня стало известно, что первый случай инфицирования коронавирусом выявлен в ОАЭ – вирус подхватила семья из китайской провинции Хубэй. Сколько человек заболели, власти не уточняют.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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