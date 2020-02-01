Путин приказал: россиян из Китая эвакуирует военная авиация

В эвакуации россиян из Китая в связи с эпидемией коронавируса будут задействованы самолеты Воздушно-космических сил. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства подписал приказ об эвакуации «российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом», с привлечением самолетов ВКС России. Песков уточнил, что военная авиация начнет выполнять рейсы уже в субботу, 1 февраля.

Ранее сегодня российское посольство в Китае сообщило, что формирует списки желающих срочно покинуть провинцию Хубэй, где находится эпицентр заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. По возвращении на родину люди будут помещены в карантин на 14 дней.

По данным китайской стороны, сейчас в провинции Хубэй находится 341 россиянин, из них 300 – в городе Ухань. В то же время дипмиссия России в Пекине сообщает, что дипломаты установили связь с 183 россиянами в провинции Хубэй, в том числе со 123 – в городе Ухань. По ее информации, заболевших среди россиян не выявлено.

Напомним, сегодня утром в Приморском крае началась эвакуация россиян из Китая через автомобильные пункты пропуска на госгранице.

По последним данным медицинских властей КНР, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло почти 12 тыс. человек, умерли 259 человек. Заболевание выявлено в 22 странах, в том числе в России. По данным российских властей, в РФ подтверждены два случая заражения коронавирусом. Заболевшие – граждане КНР. Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области. Их состояние удовлетворительное. По данным Роспотребнадзора на субботу, новых случаев заражения в РФ не выявлено.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.02.20

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