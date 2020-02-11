В Роспотребнадзоре назвали число регионов с превышенным эпидпорогом по гриппу

В 37 регионах России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «На шестой неделе 2020 года (3.02.2020 – 9.02.2020) на территории РФ продолжается географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ», – рассказали в организации.

Кроме того, отметили в ведомстве, в 9 региональных центрах также был превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. Больше всего среди заболевших детей в возрасте 7-14 лет, а наиболее распространен вирус гриппа В. В ходе подготовки к сезону заболеваемости прививки сделали почти 74 млн человек, что составляет чуть более половины (50,5%) населения страны. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гриппом и ОРВИ ежегодно заболевают до 500 млн человек. Из-за осложнений вызванных этими заболеваниями умирает до 2 млн человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.02.20

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