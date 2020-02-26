Угроза коронавируса: Роспотребнадзор просит не ездить в Италию, Иран и Корею

Роспотребнадзор посоветовал россиянам не посещать Италию, Иран и Южную Корею в связи с быстрым распространением в этих странах нового коронавируса.

«По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране», – отмечается в сообщении на официальном сайте ведомства. Роспотребнадзор в связи с этим «не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией», указали в ведомстве, сославшись на предупреждение ВОЗ о наличии риска заражения коронавирусом при посещении данных стран.

Накануне посольство России в Италии рекомендовало россиянам отказаться от поездок в северные регионы страны, где зафиксированы вспышка коронавируса. Речь идет о Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье. В дипмиссии уточнили, что случаев инфицирования граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано.

По последним данным, в Южной Корее коронавирусную инфекцию подхватили 1146 человек, 12 заболевших скончались. Более половины случаев заражения связаны с одной из групп религиозной секты Синчхонджи на юге страны.

В Италии на утро 26 февраля число зарегистрированных случаев заболевания достигло 325, умерли 11 инфицированных, сообщает газета La Repubblica. На севере страны больше десятка населенных пунктов с населением 100 тысяч человек находятся на карантине.

В Иране зафиксировано 96 случаев заболевания и 15 смертей. Среди заболевших – замминистра здравоохранения, который заразился коронавирусом на работе.

ВОЗ на этом фоне высказывает опасения по поводу неизбежности пандемии.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 26.02.20

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