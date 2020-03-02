Молодой россиянин привез коронавирус из Италии

У вернувшегося из Италии россиянина выявили новый коронавирус COVID-2019. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Заболевание у заразившегося протекает в «легкой клинической форме». Контактировавшие с ним люди находятся под медицинским наблюдением.

По информации ведомства, «молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии». Его возраст не уточняется. В Россию заболевший вернулся 23 февраля и «проживал в частном доме в Московской области». 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу и изолировали, отметили в Роспотребнадзоре.

По результатам лабораторного обследования на базе Роспотребнадзора у госпитализированного обнаружили коронавирус. Диагноз подтвердили в референс-центре по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями на базе ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск).

В ведомстве также сообщили, что «незамедлительно был определен круг лиц, с которым он посещал Италию и общался после возвращения на родину». Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. У них взяты пробы на коронавирус.

Ранее в России было зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом у граждан Китая, заболевшие уже выздоровели и выписаны из больниц. На прошлой неделе медики подтвердили коронавирус у трех россиян с круизного лайнера Diamond Princess. Их эвакуировали в Казань вместе с пятью другими пассажирами лайнера из России.

В пятницу, 28 февраля, COVID-2019 выявили у россиянина, прибывшего из Ирана в Азербайджан. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Это первый случай заражения новым коронавирусом, зарегистрированный в Азербайджане.

В понедельник, 2 марта, стало известно о выявлении нового коронавируса у пассажира, прилетевшего 29 февраля в Пекин через московский аэропорт «Шереметьево». По данным посольства РФ в Китае, иностранный гражданин следовал из Ирана.

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 88 тыс. человек, более 3 тыс. скончались. За пределами Китая инфекция распространилась на 65 стран.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 02.03.20

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