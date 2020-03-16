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Понедельник, 16 марта 2020, 16:47 мск

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Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло в 1,5 раза

В России число случаев заражения новым коронавирусом за сутки выросло до 93. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Накануне федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщал о 63 заболевших. Таким образом, за сутки число случаев заболевания коронавирусом в стране увеличилось в полтора раза.

По словам Голиковой, 86 случаев – завозные, остальные 7 – контактные. Четыре пациента уже выздоровели и выписаны, еще 79 остаются на стационарном лечении, уточнила вице-премьер. У 57 из них заболевание протекает в легкой форме, бессимптомно. Состояние двоих врачи оценивают как средней тяжести – у них незначительная отдышка, однако, как отметила вице-премьер, подключать их к искусственной вентиляции легких нет необходимости.

Голикова добавила, что около 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением, подчеркнув, что «они абсолютно здоровы», передает «Интерфакс».

Роспотребнадзор в свою очередь уточняет, что из 30 новых случаев заражения коронавирусом 20 зарегистрированы в Москве, один – в Подмосковье, по три – в Санкт-Петербурге и Самарской области и по одному – в Коми, Кировской области и Пермском крае. Отмечается, заболевшие в последние две недели посещали страны, где бушует COVID-19, – Италию, Францию, Испанию и Швейцарию. Стоит отметить, что в конце прошлой недели в Пермском крае был выявлен первый случай заболевания коронавирусом.

В ведомстве также сообщили, что лица, с которыми контактировали заболевшие, установлены. «Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», – отмечается в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

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