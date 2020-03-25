«Чумной барак Европы придется плотно закрыть»: вирусолог озвучил сценарии развития пандемии COVID-19

Российский вирусолог, завлабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов перечислил возможные сценарии развития пандемии нового коронавируса.

Согласно прогнозу специалиста, в лучшем варианте развития ситуации с COVID-19 пандемия окончится летом, в худшем случае – задержится на более продолжительное время. Ученый полагает, что при благоприятном сценарии в Европе и США смогут взять ситуацию под контроль и не допустить скатывания к катастрофе с приходом лета. При самом худшем сценарии коронавирусная инфекция охватит всю планету, отметил вирусолог в эфире НТВ. В этом случае, по его словам, «следующий зимний сезон мы проведем в условиях полноценной эпидемии на территории России».

Существует и промежуточный сценарий, при котором, по мнению Щелканова, новый тип коронавируса будет распространяться еще один сезон. В случае подобного развития ситуации, по словам вирусолога, «чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями». В Китае к тому времени обстановка стабилизируется, считает специалист. Чтобы не допустить проникновения заразы, КНР закроет границы от ЕС и США, предположил вирусолог.

Также Щелканов дал оценку предпринимаемым в России мерам по противодействию распространению коронавируса. Эксперт счел их эффективными, поскольку российская система обеспечения биологической безопасности не позволила не проникнуть коронавирус в страну в предыдущие два месяца, а также создать план борьбы с инфекцией, разработать и накопить тесты-системы, наладить межведомственное взаимодействие, а также накопить стратегические запасы

Как сообщал «Новый День», в России за последние сутки зарегистрировано 57 новых случаев заражения COVID-19. Всего инфицировано 495 человек. Накануне главный врач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко призвал готовиться в России к развитию ситуации с COVID-19 по итальянскому сценарию. «Очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск», – сказал медик в ходе встречи с президентом РФВладимиром Путиным во вторник после посещения больницы №40.

Ранее китайский эксперт по инфекционным заболеваниям Чжан Вэньхун заявил, что Европе понадобиться два года, чтобы побороть коронавирус. По его прогнозу, коронавирусная инфекция «будет появляться и исчезать [в странах Европы] и это продлится один или два года» (цитата по ТАСС). Эксперт призвал не надеяться на то, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем. По его мнению, справиться с пандемией в короткие сроки помогут только чрезвычайно жесткие меры – прекращение всех перемещений в мире на один месяц. Однако это невозможно, особенно в той же Европе, констатировал Вэньхун.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.03.20

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