Московский врач спрогнозировал сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке, где лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией, назвал сроки окончания эпидемии COVID-19 в России. По словам Дениса Проценко, в лучшем случае это произойдет в июне, однако более вероятно, что распространение коронавируса остановится не раньше осени.

Медик отметил, что в ситуации с распространением COVID-19 в России есть два варианта. Первый – когда эпидемия коронавируса может пойти на спад в начале лета. «Если мы пойдем по китайскому (сценарию – прим. ред.), я надеюсь, что все это закончится май-июнь», – высказал мнение медик в интервью RT. По его словам, это – самый оптимистичный вариант, а худший – итальянский сценарий. «Если мы пойдем по итальянскому взрыву, сентябрь будем считать хорошей историей», – полагает главврач больницы №40.

В России на 19 марта зарегистрировано 199 случаев заражения новым коронавирусом, 9 заболевших уже выздоровели.

На сегодняшний день в целом по миру насчитывается почти 246,3 тыс. заболевших COVID-19 в 160 странах, умерли 10 038 пациентов. Медики вылечили более 86 тыс. пациентов. Таковы данные американского университета Джонса Хопкинса.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 20.03.20

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