«Ходящее бактериологическое оружие» Главврач больницы, где лечат больных с коронавирусом, поддержал введение карантина в Москве

Главный врач московской городской клинической больницы №40 Денис Проценко заявил о том, что часть инфицированных коронавирусом не понимают, что являются «ходячим биологическим оружием», другая – «хайпит». В интервью «Русской службе «Би-Би-Си» он подчеркнул, что поддержал бы введение карантина в Москве.

Проценко отметил, что сейчас ситуация с эпидемий в столице находится под контролем. «Вообще в Москве сейчас нет ни одного пациента с коронавирусом на ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Девять человек лежат в реанимации, но с ними мы, скорее, перебдеваем, они не в критическом состоянии. Где-то лихорадка, где-то нам что-то не понравилось в анализах. Пока есть такая возможность, мы наблюдаем их в условиях интенсивной терапии. Пока мы обходимся городской сетью. В ней более 5000 единиц наркозно-дыхательной аппаратуры. У нас модно ругать систему здравоохранения, но сейчас это отлично работающая команда», – сказал врач.

По его мнению, обстановка накаляется во многом из-за отношения и поведения самих пациентов, которые либо не понимают, что могут быть «ходячим биологическим оружием», либо «хайпят».

Проценко обратил внимание, что некоторые пациенты просто «разворачиваются и уходят» из больницы. «Кто-то через забор, кто-то через КПП. Мы же не можем людей ограничивать в свободе передвижения, что мы им, руки будем выворачивать? Когда пациент поступает, с ним два часа говорят. Зачитывают правила, предписания и предупреждения об ответственности за действия, влекущие распространение инфекционного заболевания и создающие угрозу населения <…> приезжая домой, они еще и не открывают участковому дверь. Не пускают – и все. «Нет, мы не настолько больны, чтобы в больнице лежать». Они нас не слышат. Не понимают, что для старших людей они и есть то самое ходячее биологическое оружие», – заявил врач.

По его словам, часть пациентов жалуется на недостаточное внимание врачей. «При этом вирус у них может быть не подтвержден. У нас, например, есть пациенты, которые к нам поступают с температурой, потом она падает. Мы их наблюдаем, берем мазки, но мы их не лечим. От чего их лечить? Потом появляются посты в «Фейсбуке» в духе: «Я лежу четвертый день, у меня только меряют температуру, больше никто не приходит и никак не лечат». Да что там говорить, люди хайпят, как могут: плакаты HELP! вывешивают, выбрасывают из окон полотенце с американским флагом», – отметил Проценко.

Главврач подчеркнул, что сейчас медики готовятся самому неблагоприятному варианту, но спрогнозировать, будет ли в России пик заболеваемости сейчас сложно.

Проценко призвал остановить истерику и напомнил, что медицинские маски не защитят от болезни. «Не нужно носить маски здоровым. Маски не помогают. На улице это только ведет к нагнетанию истерики у людей. От попадания вируса одна маска на лице не спасет. А если вы болеете или контактировали с заболевшим – только самоизоляция», – констатировал н.

По его словам, лучше, что сейчас можно сделать, чтобы обезопасить себя – самоизолироваться. При этом он поддержал введение карантина в Москве. «Это (введение карантина) компетенция главного санитарного врача города. Как врач – да (я бы поддержал). Это нас обезопасит. Весь вопрос – цена закрытия. Весь вопрос – где та сверхмера», – заключил он.

По состоянию на 18 марта в России выявлено 147 случаев заражения новым коронавирусом, пятеро заболевших выздоровели.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.03.20

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