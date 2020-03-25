Плюс 163 за сутки – число зараженных коронавирусом в России превысило 650 человек

За сутки в России выявлено 163 случая заражения коронавирусной инфекцией в 20 регионах, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Это почти в три раза больше, чем за предыдущие сутки, когда коронавирус выявили у 57 человек. Общее количество заболевших в стране достигло 658 человек – случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в 55 регионах.

Большинство новых случаев инфицирования – 120 – зафиксировано в Москве. Всего в российской столице зарегистрировано 410 случаев заражения. По 6 заболевших выявили в Подмосковье и Крыму выявили, по 4 – в Псковской области и Краснодарском крае, по 3 – в Оренбургской области и Якутии, по 2 – в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае, по одному – в Челябинской, Брянской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Пензенской, Нижегородской областях, Башкирии и Ставропольском крае.

В ведомстве отметили, что все вновь заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Больные находятся в инфекционных боксах. Все контактировавшие с ними лица определены, их помещают под меднаблюдение и берут пробы на коронавирус.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что к настоящему моментувыздоровели и выписаны из больниц 29 пациентов. В Москве за последние сутки из больниц выписали 5 человек и по одному – в Нижнем Новгороде и Калининграде.

Под медицинским контролем находятся 112 074 человека.

Надо отметить, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о высокой динамике заражения новым коронавирусом в российской столице. По его оценке, «серьезная история разворачивается». Градоначальник также заявил об отсутствии реальной картины распространения коронавируса по российским регионам.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.03.20

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