российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 марта 2020, 12:50 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

За сутки в России выявили 182 больных коронавирусом. В Москве заболеваемость выросла на треть

В России за сутки выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом в 18 регионах. Общее число заразившихся достигло 840 человек в 56 регионах, сообщил Роспотребнадзор. В Москве заболеваемость выросла на треть – больных COVID-19 стало больше на 136 человек, и на сегодня их общее число составляет 546 человек.

По данным ведомства, еще 7 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области, по 5 – в Санкт-Петербурге и Пермском крае, 4 – в Якутии, по 3 – в Челябинской области, Татарстане, Ставропольском и Красноярском краях, по 2 – в Псковской и Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе, по одному – в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Хакасии и Хабаровском крае.

В среду, 25 марта, в Москве скончались два пациента 88 и 73 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За сутки из больниц выписаны 9 пациентов, общее число выздоровевших составляет 38 человек. Один человек выписался в Москве, пятеро – в Подмосковье и три – в Петербурге.

Отметим, что накануне с телеобращением к россиянам выступил президент РФ Владимир Путин. Он перенес всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, объявил следующую неделю для населения нерабочей и анонсировал меры поддержки населения и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.03.20

В Зауралье объяснили, как будут работать детские сады во время каникул из-за COVID-19. / Оперштаб рассказал о состоянии уральцев, подхвативших коронавирус. / Круизный лайнер под флагом Италии не пустили в порт Владивосток. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Режим самоизоляции из-за коронавируса: название какого советского кинофильма отражает ваше настроение?

В Югре за сутки удвоилось количество больных коронавирусом

Денег на зарплаты хватит до мая: театры и музеи рассказали, чего ждать сотрудникам

«Привезли из Куршавеля чемодан вирусов»: Москва находится в начале пика заболеваемости

Оперштаб рассказал о состоянии уральцев, подхвативших коронавирус

Круизный лайнер под флагом Италии не пустили в порт Владивосток

В Москве ужесточается карантин: Собянин распорядился закрыть магазины, рестораны и салоны красоты

В Свердловской области семь новых случаев коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Россия, Коронавирус из Китая,