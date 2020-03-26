За сутки в России выявили 182 больных коронавирусом. В Москве заболеваемость выросла на треть

В России за сутки выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом в 18 регионах. Общее число заразившихся достигло 840 человек в 56 регионах, сообщил Роспотребнадзор. В Москве заболеваемость выросла на треть – больных COVID-19 стало больше на 136 человек, и на сегодня их общее число составляет 546 человек.

По данным ведомства, еще 7 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области, по 5 – в Санкт-Петербурге и Пермском крае, 4 – в Якутии, по 3 – в Челябинской области, Татарстане, Ставропольском и Красноярском краях, по 2 – в Псковской и Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе, по одному – в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Хакасии и Хабаровском крае.

В среду, 25 марта, в Москве скончались два пациента 88 и 73 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За сутки из больниц выписаны 9 пациентов, общее число выздоровевших составляет 38 человек. Один человек выписался в Москве, пятеро – в Подмосковье и три – в Петербурге.

Отметим, что накануне с телеобращением к россиянам выступил президент РФ Владимир Путин. Он перенес всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, объявил следующую неделю для населения нерабочей и анонсировал меры поддержки населения и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.03.20

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