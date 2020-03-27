Прогноз врача: коронавирусом заразятся не менее 60% россиян. Мишустин приказал всем регионам уйти на карантин

Главврач Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин в своем видеобращении к коллегам заявил, что всего в России новой коронавирусной инфекцией могут переболеть, как минимум, две трети населения. Медик призвал не посещать места массовых скоплений людей и не контактировать с пожилыми родственниками в течение месяца.

«К нам эпидемия придет чуть позже», – заявил главврач. «Самое удручающее, что переболеют, как минимум, две трети всего населения, в том числе и две трети населения Красноярского края, и, скорее всего, этой инфекцией переболеет две трети сотрудников краевой клинической больницы, поскольку до сих пор нет надежных методов лечения и профилактики», – добавил Корчагин.

Обращение главврача Красноярской краевой клинической больницы

Однако, как указал медик, «скорость возникновения и передачи инфекции можно затормозить, если все общество будет соблюдать требования, связанные с ограничением мероприятий, касающихся общения друг с другом».

Тем временем глава правительства РФ Михаил Мишустин сегодня заявил, что ограничительные карантинные меры, введенные в Москве из-за коронавируса, следует распространить на все российские регионы на объявленную президентом РФ нерабочую неделю. Как сообщал «Новый День», в столице с 28 марта по 5 апреля закрываются кафе и рестораны, торговые центры, магазины, кроме продовольственных, парки и предприятия бытового обслуживания.

«Следующая неделя по решению президента будет нерабочей. Считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты на этот период в Москве и Московской области», – заявил глава правительства на заседании координационного при кабмине по борьбе с коронавирусом.

Премьер также поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко рассчитать финансирование для регионов на организацию необходимого числа мест в больницах и оборудования для больных коронавирусом. «С министерством финансов сегодня же нужно рассмотреть вопросы источников и довести средства до регионов», – подчеркнул Мишустин.

По оценке участвовавшей в заседании главного санитарного врача России Анны Поповой, эпидемическая ситуация по коронавирусу в РФ «развивается пока достаточно спокойными темпами». «У нас нет взрывного роста», – подчеркнула она, добавив, что принятые в стране ограничительные меры «снизят накал».

Красноярск, Москва, Наталья Петрова

Красноярск, Москва. Другие новости 27.03.20

Дневник коронавируса: 27 марта. О культуре карантина. / Британский премьер Борис Джонсон подхватил коранавирус. / Британские эксперты заявили о заражении коронавирусом 7 млрд человек до конца года. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»