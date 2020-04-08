ФОМС подтвердил: врачи не имеют право брать деньги с беременных за определение пола ребенка

Медицинским организациям запретили брать с беременных деньги за определение пола ребенка. Эта услуга должна оказываться в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), заверили РИА «Новый День» в Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС). Ранее эту информацию подтвердили в Минздраве РФ.

Как пояснили в ФОМС, порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» утвержден приказом министерства здравоохранения РФ. В документе говорится, что в рамках амбулаторного этапа предусмотрено скрининговое ультразвуковое исследование (УЗИ), которое проводится трехкратно: при сроках беременности 11 – 14 недель, 18 – 21 неделя и 30 – 34 недели.

При этом именно на УЗИ медики должны выявить возможные патологии беременности и плода, в том числе включающие исключение риска генетических заболеваний будущего ребенка, хромосомных нарушений, врожденных аномалий развития плода. «Ряд указанных патологий связан с полом будущего ребенка, в том числе по частоте встречаемости патологии, – подчеркнули в ФОМС. – Следует отметить, что определение пола ребенка при проведении УЗИ не требует дополнительного времени врача-специалиста и дополнительных затрат за счет средств обязательного медицинского страхования».

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предполагает, что граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о состоянии здоровья и о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние.

«Учитывая изложенное, взимание личных средств граждан при проведении УЗИ, в том числе за информирование о поле будущего ребенка, противоречит действующему законодательству Российской Федерации и должно осуществляться в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств обязательного медицинского страхования», – заключили в ФОМС.

Получить разъяснения от законодателей не удалось: запрос, направленный в Государственную думу главе комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой, остался без ответа. По телефону корреспонденту РИА «Новый День» не смогли даже сообщить, получен ли запрос, пояснив, что из-за ситуации с коронавирусом большая часть сотрудников аппарата отправлена по домам. При этом запрос был направлен еще в начале марта.

Ранее в Минздраве РФ по запросу РИА «Новый День» также подтвердили, что информация о поле будущего ребенка для граждан является бесплатной.

О том, что услуга определения пола будущего ребенка является дополнительной и проводится за счет собственных средств, в соцсетях заявила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. «Определение пола ребенка не входит в оказание медицинской помощи, не влияет на состояние здоровья матери и плода, не влияет на медицинские назначения. Поэтому является дополнительной услугой и проводится по желанию за счет собственных средств», – заявляла она.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.04.20

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