В России почти 12 тысяч случаев коронавируса и около 100 умерших. За сутки – плюс 1786 заболевших

За сутки в России выявлено 1786 новых случаев заражения коронавирусом нового типа в 57 регионах, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Накануне суточный прирост составил 1459 заболевших. Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 11917 – заболевшие выявлены в 82 регионах из 85. Впервые диагноз COVID-19 поставлен в Туве – в республике зарегистрировано 6 зараженных.

За истекшие сутки в стране скончались 18 человек с коронавирусной инфекцией, из них 12 – Москве, 2 – в Краснодарском крае, по одному – в Марий Эл, Нижегородской области, Ставропольском крае, Ямало-Ненецком автономном округе. Всего с начала пандемии в РФ умерли 94 пациента. По информации оперштаба, за последние сутки выздоровели 97 пациентов, за весь период – 795.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Москве – инфекцию нашли у 1124 человек. Всего в столице выявлено 7822 заболевших, скончались 50 человек, излечились от коронавируса 350 человек.

Помимо Москвы, еще в 10 регионах зафиксирован самый большой суточный прирост заболевших. Так, в Московской области зарегистрировано 182 случаев заражения, в Коми – 58, в Санкт-Петербурге – 35, в Ульяновской области – 34, Нижегородской области – 32, в Мурманской области – 23, в Марий Эл – 22, в Краснодарском крае – 20, Башкирии – 18 и в Ленинградской обалсти – 17.

В первую десятку регионов по числу инфицированных, кроме Москвы, попали Подмосковье (930 заболевших), Санкт-Петербург (408), Коми (208), Ленобласть (129), Краснодарский край (125), Нижегородская область (119), Брянская область (97), Тульская область (71), Мурманская и Пензенская области (по 67).

Ранее вирусологи высказывали мнение, что пик заболевамости коронавирусом в России придется на конец апреля – начало мая. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью РИА «Новости», что столица сейчас находится «на подножии пика» и призвал готовиться к серьезным испытаниям.

Всего в мире, по информации Университета Джона Хопкинса (США), число заболевших коронавирусом превысило 1,6 млн человек. Инфекция выявлена в 185 странах. Скончались почти 95,7 тысяч человек, выздоровели около 355 тысяч пациентов.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 10.04.20

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