В России завершилась эпидемия гриппа

В России объявили об окончании эпидемии гриппа, которая началась в январе текущего года. Об этом сообщается на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России.

По данным специалистов, уровень заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ на прошлой неделе снизился до 321 случая на 100 тысяч населения. «Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах», – говорится в сообщении. Уточняется, что только среди взрослого населения пороги превышены в шести городах и еще в шести городах – незначительно.

Ситуацию по гриппу в России признали эпидемической в период с 27 января по 2 февраля. По словам экспертов, одной из причин серьезного снижения заболеваемости стали ограничительные меры, введенные против распространения коронавирусной инфекции.

Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется также в Европе, Канаде, Южной Америке, в большинстве стран Азии. В США сохраняется высокий уровень порогового значения.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.04.20

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