В России заработала горячая линия по вопросам питания во время пандемии

Роспотребнадзор открыл горячую линию, где россияне смогут проконсультироваться по вопросам питания в период самоизоляции. Гражданам помогут высококвалифицированные специалисты.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, начал работу информационно-референсный контакт-центр для оперативного информирования и консультативной поддержки населения по вопросам оптимизации питания. «Его задача – помочь россиянам, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, подобрать подходящий рацион для себя и своих детей», – отметили в Роспотребнадзоре.

На горячей линии можно получить консультацию докторов и кандидатов медицинских наук, высококвалифицированных врачей-диетологов. В службе подчеркнули, что в период пандемии обращать внимание на рацион необходимо не только людям с хроническими заболеваниями, но и здоровым гражданам.

«Эксперты учитывают химический состав и энергетическую ценность рациона, поясняют, как правильно составить режим питания и составляют рекомендации по физической активности», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.04.20

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