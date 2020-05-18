Озвучена доля россиян, набравших лишний вес на самоизоляции

Почти каждый пятый россиянин (17%) признался, что набрал лишний вес во время самоизоляции. Чаще всего прибавляли в весе те, кто работает удаленно, – 24%. Таковы результаты опроса портала Superjob. При этом похудели на изоляции лишь 13% респондентов, а тех, кто находится на удаленке, – на процент меньше.

Согласно данным исследования, каждый десятый поправился менее чем на 5 кг, 6% прибавили в весе от 5 до 10 кг, каждый сотый – более чем на 10 кг.

Среди похудевших 8% скинули вес менее чем на 5 кг, 4% – от 5 до 10 кг, а каждый сотый потерял более 10 кг.

При этом каждому второму (51%) удалось удержать свой привычный вес.

Чаще всего на лишние «коронавирусные» килограммы жалуются женщины (21%), в то время как об этой проблеме заявили 15% мужчин.

Меньше всего тех, кто поправился во время карантина, – среди молодых людей до 24 лет (11%).

59% респондентов, которые продолжали ходить на работу в период самоизоляции, отмечали, что их вес не изменился.

Опрос был проведен 15-18 мая среди 3 тысяч респондентов старше 18 лет в 456 населенных пунктов по всей России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.05.20

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