Защитные маски россиянам придется носить всегда

Средства индивидуальной защиты, в частности, медицинские маски, должны стать предметом, который всегда нужно иметь при себе. Об этом заявила глава отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Многие россияне ждут, когда ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, будут сняты, а значит, будет отменен и масочный режим. Однако маски препятствуют распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, поэтому их нужно носить всегда, пока сохраняется риск заболеть.

«Их нужно носить, пока сохраняется риск инфицирования, что относится не только к новой коронавирусной инфекции. Сейчас сохраняется необходимость в связи с немалым числом инфицированных SARS-CoV-2, а с осени вновь, как и в предыдущие годы, будет расти заболеваемость другими ОРВИ и гриппом. Поэтому я не рекомендую ждать какой-то даты [когда их можно будет перестать носить]», – цитирует Руженцову ТАСС.

Маски необходимо носить в местах массового скопления людей, при контакте с больными и носителями инфекции в любое время, когда есть риск заразиться.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.07.20

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