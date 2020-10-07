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Среда, 7 октября 2020, 16:24 мск

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Вирусологи предупредили мир о новом штамме скарлатины

Миру может угрожать новый штамм стрептококка группы А новыми вспышками скарлатины. Об этом свидетельствуют данные ученых из Великобритании и Австралии, пишет Nature Communications.

Авторы исследования пришли к выводу, что новый штамм стрептококка группы А значительнее опаснее остальных родственников. Ученые призывают в срочном порядке разработать оружие для борьбы с ним.

Бактерии Streptococcus pyogenes, как правило, распространяются воздушно-капельным путем, как и Covid-19. Основными симптомами остаются боль в горле, лихорадка, головные боли, опухание лимфоузлов, а также характерная красная сыпь на коже. Зачастую скарлатиной заражаются дети в возрасте от 2 до 10 лет.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 07.10.20

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