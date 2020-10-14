Медведев предложил снабжать россиян рецептурными лекарствами бесплатно

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил бесплатно выдавать выписанные по рецептам лекарственные препараты. Такой механизм может стать частью агитационной программы в ходе предвыборной деятельности «Единой России», сообщил он в ходе совещания по подготовке программного документа к выборам в Госдуму.

Медведев, являясь председателем «Единой России», подчеркнул, что особое внимание «единороссы» уделят вопросам здравоохранения и лекарственного обеспечения населения. Он также указал на важность поддержки врачей и развития отечественной фарминдустрии.

По его оценкам, на эти цели потребуется 670-680 млрд рублей ежегодно. Он также отметил, что при наличии препарата отечественного производства, если человек захочет купить зарубежный, государство должно будет компенсировать разницу в цене.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.10.20

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