российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 октября 2020, 11:28 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

Медведев предложил снабжать россиян рецептурными лекарствами бесплатно

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил бесплатно выдавать выписанные по рецептам лекарственные препараты. Такой механизм может стать частью агитационной программы в ходе предвыборной деятельности «Единой России», сообщил он в ходе совещания по подготовке программного документа к выборам в Госдуму.

Медведев, являясь председателем «Единой России», подчеркнул, что особое внимание «единороссы» уделят вопросам здравоохранения и лекарственного обеспечения населения. Он также указал на важность поддержки врачей и развития отечественной фарминдустрии.

По его оценкам, на эти цели потребуется 670-680 млрд рублей ежегодно. Он также отметил, что при наличии препарата отечественного производства, если человек захочет купить зарубежный, государство должно будет компенсировать разницу в цене.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.10.20

На Ямале педофил заманил в свою квартиру ребенка и изнасиловал. / «Ситуация остается крайне напряженной»: в России на фоне второй волны covid-19 зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. / В Курганской области из-за перегруза скорой помощи изменили схему приема пациентов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Единая Россия

«Отправили на передержку»: Дмитрий Медведев может сменить в кресле спикера Госдумы или войти в президентскую гонку

«Деньги у населения есть»: «ЕдРо» в Госдуме отказалось бесплатно выдавать россиянам защитные маски

Член Общественной палаты Москвы Ладочкин удалил публикацию о помощи институту им. Герцена: его просьбу высмеяли в соцсетях

«Технический сбой»: в Госдуме «Единой России» впервые не хватило голосов, чтобы продавить законопроект

Депутат-единоросс похвалился помощью несуществующему роддому

В Кремле придумали, как помочь «Единой России» победить на думских выборах-2021

В «Единой России» назвали самые проблемные министерства в правительстве РФ

«Единая Россия» не стала отправлять Медведева в отставку с партийной должности

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Политика, Россия, Единая Россия, Медведев Дмитрий,