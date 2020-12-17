Путин признал, что у России «море проблем» в здравоохранении

Президент России Владимир Путин заявил, что ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии коронавируса. Глава государства признал, что у РФ множество проблем в этой области, однако российская система, по его мнению, оказалась эффективней, чем другие.

Вопрос о состоянии российского здравоохранения задал журналист ВГТРК во время большой пресс-конференции. «К таким масштабам, с которыми столкнулись, не была готова ни одна система здравоохранения в мире, но все в сравнении наша система оказалась более эффективна. Да, недостатки лекарств и другие проблемы, не все решено, – ответил президент. – При всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, а проблем море, (...) и все таки море, этот океан, он во всем мире расплескался».

По словам главы государства, России удалось выиграть время, когда вспышки коронавируса были в Китае. В стране развернули 277 тысяч коек за короткие сроки, были построены десятки медцентров. «Это говорит о способности быстро реагировать на проблему, – подчеркнул Путин. – Мы смогли быстро перепрофилировать медучреждения, подготовить персонал, предусмотрели дополнительные выплаты, мобилизовали студентов».

Также в стране быстро развернули производство средств индивидуальной защиты, для обработки помещений. Производство масок увеличили в 20 раз. «Объем лекарств увеличен в два раза. Но в некоторых регионах лекарств не хватает, но это не те проблемы, с которыми сталкивались в начале. Это проблемы логистики, закупок, но производство отреагировало», – отметил президент.

Что касается реформы первичного звена здравоохранения, то она, по словам Путина, стартует с 1 января 2021 года. К некоторым направлениям работы власти уже приступили. Это касается, например, закупки транспорта. «Самый простой вывод из пандемии коронавируса – двигаться в направлении совершенствования санитарно-эпидемиологической службы», – сказал глава государства. Реформа должна обеспечить стопроцентную доступность россиян к медицинским услугам.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.12.20

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