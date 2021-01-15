В новогодние каникулы россияне вдвое чаще обращались в больницы

По сравнению с минувшим годом в новогодние каникулы в 2021-м жители российских мегаполисов почти вдвое чаще обращались в больницы и медцентры. Об этом свидетельствуют результаты исследования геосервиса 2ГИС, на которое ссылается РБК.

Сервис изучил запросы пользователей в 15 крупнейших городах. Оказалось, что в первые девять дней января жители на 91% чаще выстраивали свои маршруты в клиники и другие медицинские организации. Больше всего таких поездок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выявили в Москве и Санкт-Петербурге – на 134 и 142% соответственно.

Отличились жители Красноярска (115%), Волгограда (110%),Нижнего Новгорода (93%). Среди городов-миллионников самый незначительный рост по этому показателю зарегистрирован в Казани – всего лишь 14%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.01.21

Свердловский департамент информатизации выясняет, почему врачи передают друг другу сведения о пациентах на CD-дисках. / Британец съел слишком острый доширак и частично оглох. / Прививку от коронавируса можно будет поставить в 77 больницах Свердловской области. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»