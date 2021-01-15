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Пятница, 15 января 2021, 14:18 мск

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В новогодние каникулы россияне вдвое чаще обращались в больницы

По сравнению с минувшим годом в новогодние каникулы в 2021-м жители российских мегаполисов почти вдвое чаще обращались в больницы и медцентры. Об этом свидетельствуют результаты исследования геосервиса 2ГИС, на которое ссылается РБК.

Сервис изучил запросы пользователей в 15 крупнейших городах. Оказалось, что в первые девять дней января жители на 91% чаще выстраивали свои маршруты в клиники и другие медицинские организации. Больше всего таких поездок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выявили в Москве и Санкт-Петербурге – на 134 и 142% соответственно.

Отличились жители Красноярска (115%), Волгограда (110%),Нижнего Новгорода (93%). Среди городов-миллионников самый незначительный рост по этому показателю зарегистрирован в Казани – всего лишь 14%.

Москва, Иван Гридин

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