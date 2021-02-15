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Понедельник, 15 февраля 2021, 10:45 мск

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ВОЗ и Роспотребнадзор создадут центр реагирования на пандемии

Роспотребнадзор совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) приступил к созданию центра по готовности к пандемиям. Как сообщили в пресс-службе ведомства, его работу планируется организовать на базе российского противочумного института «Микроб». Одной из первостепенных задач новой структуры станет обучением команд быстрого реагирования.

Там также уточнили, что Роспотребнадзор намерен оказывать поддержку ВОЗ в вопросах создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов (прежде всего в странах Восточной Европеы и Центральной Азии) и выстраивания сети подобных учреждений.

«Деятельность сотрудничающего центра внесёт ощутимый вклад в наращивание потенциала стран Евразийского региона по борьбе с инфекциями с эпидемическим потенциалом на основе наиболее эффективных подходов, применяемых в РФ», – отметили в Роспотребнадзоре.

Москва, Иван Гридин

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Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Наука, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая, Эпидемии,