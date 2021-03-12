Роспотребнадзор допустил передачу нового типа птичьего гриппа от человека к человеку

Новый тип вируса птичьего гриппа A (H5N8), который до февраля выявляли только у птиц, с большой вероятностью мутирует и сможет передаваться от человека к человеку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится», – приводит ТАСС слова главы ведомства. Ранее Попова сообщила, что в России зарегистрировали первые в мире случаи заражения человека птичьем гриппом H5N8.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.03.21

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