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Пятница, 12 марта 2021, 09:34 мск

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Роспотребнадзор допустил передачу нового типа птичьего гриппа от человека к человеку

Новый тип вируса птичьего гриппа A (H5N8), который до февраля выявляли только у птиц, с большой вероятностью мутирует и сможет передаваться от человека к человеку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится», – приводит ТАСС слова главы ведомства. Ранее Попова сообщила, что в России зарегистрировали первые в мире случаи заражения человека птичьем гриппом H5N8.

Москва, Иван Гридин

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